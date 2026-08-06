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SanDiski nõrk käibeprognoos viis aktsia järelkauplemisel langusesse

Mälukiibitootja SanDiski aktsia kukkus kolmapäeval börsipäeva järgsel järelkauplemisel 4 protsenti, kui ettevõtte avaldatud esimese kvartali käibeprognoos jäi analüütikute ootustele alla.
SanDisk ootab uuelt finantskvartalilt 10,3–10,8 miljardi dollari suurust käivet, mis jäi analüütikute ootustele alla.
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