SanDiski nõrk käibeprognoos viis aktsia järelkauplemisel langusesse

Kaaluravimite turu kaks suurimat valitsejat avaldasid oma teise kvartali tulemused, mis saatsid börsil aktsiad liikuma täiesti vastupidistes suundades: kui USA gigant Eli Lilly ületas mäekõrguselt ootusi ja kergitas tulevikuprognoosi, siis Taani hiid Novo Nordisk valmistas investoritele pettumuse.
Kosmose- ja tehisaruettevõte SpaceX avaldas teisipäeval oma ajaloo esimese börsifirma kvartaliaruande, mis ületas analüütikute prognoose, kuid aktsia hind võttis järelkauplemisel siiski suuna allapoole.
Kiibitootja AMD avaldas teisipäeval pärast börsipäeva sulgumist oma teise kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose nii käibe kui ka kasumi osas. Samuti andis ettevõtte juhtkond oodatust tugevama kolmanda kvartali väljavaate.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.