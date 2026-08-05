Eli Lilly tegi võimsa hüppe, Novo Nordisk sai hoobi

Kaaluravimite turu kaks suurimat valitsejat avaldasid oma teise kvartali tulemused, mis saatsid börsil aktsiad liikuma täiesti vastupidistes suundades: kui USA gigant Eli Lilly ületas mäekõrguselt ootusi ja kergitas tulevikuprognoosi, siis Taani hiid Novo Nordisk valmistas investoritele pettumuse.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: mis pani Eli Lilly tulemuste järel prognoosi tõstma ja aktsia järsult tõusma;

miks valmistas Novo Nordiski suukaudne Wegovy investoritele pettumuse, kuigi ettevõtte põhinäitajad jäid tugevaks;