SpaceX-i tulemused ületasid ootusi, kuid aktsia püsib surve all
Kosmose- ja tehisaruettevõte SpaceX avaldas teisipäeval oma ajaloo esimese börsifirma kvartaliaruande, mis ületas analüütikute prognoose, kuid aktsia hind võttis järelkauplemisel siiski suuna allapoole.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.