AMD ületas ootused ja andis tugeva prognoosi, kuid jättis investorid külmaks
Kiibitootja AMD avaldas teisipäeval pärast börsipäeva sulgumist oma teise kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute prognoose nii käibe kui ka kasumi osas. Samuti andis ettevõtte juhtkond oodatust tugevama kolmanda kvartali väljavaate.
Kosmose- ja tehisaruettevõte SpaceX avaldas teisipäeval oma ajaloo esimese börsifirma kvartaliaruande, mis ületas analüütikute prognoose, kuid aktsia hind võttis järelkauplemisel siiski suuna allapoole.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.