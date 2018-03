Rätsepaõmblustäpsusega abielusõrmustest Matigoldi abiga!

Kui kihlasõrmus jääb pruudil abielusõrmuse juurde igapäevaseks kandmiseks, siis on tore, kui mõlemad sõrmused on ühesuguse joone ja stiiliga.

Ma olen olnud pikki aastaid tegev juveliirina ja tean seda maailma läbi ja lõhki. Matigold tegutseb juba aastast 1996 ja on tuntuks saanud laiahaardelise kaubavaliku ja soodsate hindade poolest. Oleme sõrmustevaliku kujundanud selliselt, et siit saaks sõrmused oma elu tähtsamaks päevaks erinevate eelarveliste võimalustega noorpaarid.

Nii Teie äri kodulehel www.matigold.com kui ka abielusõrmuste keskuses on nii palju säravat ja ka matti ning eri värvides kulda, hõbedat, uhkelt sädelevaid teemante. Teie poolt pakutav valik on ikka tõeliselt muljetavaldav!

Kihlasõrmus oli Rooma keisririigi aegadel, II sajandil eKr rauast sõrmus. Abielusõrmuste kandmist neljandas sõrmes ehk Nimeta Matsis seostatakse usuga, et eriline soon jookseb sellest sõrmest otse südamesse.

Pulmakorraldajana tunnen suurt rõõmu, et taas on ellu äratatud pruudile kihlasõrmuse kinkimise tava. Kuidas see komme üldse tekkis?

Kui kihlasõrmus jääb pruudil abielusõrmuse juurde igapäevaseks kandmiseks, siis on tore, kui mõlemad sõrmused on ühesuguse joone ja stiiliga.

Pakume Eestis uut teenust, millega saab meil kaupluses või kodus arvuti taga spetsiaalse programmi abil disainida abielusõrmuseid. Abielusõrmuste valimine on emotsionaalne tegevus, mis ei ole kiirustav ost, vaid üks osa abielu traditsioonist. Kindlasti ei soovita kiirustada sellise tähtsa ostuga, sest sõrmused jäävad eluks ajaks ja peavad olema igapäevaselt kandes mugavad. Kuna sõrmused tehakse spetsiaalselt Teile, siis tasub varuda aega kuni neli nädalat olenevalt tootjast. “Sõrmuste disainer”on programm, kus saate kujundada endale just sellised sõrmused, nagu soovite. See on oma lihtsuse, kuid funktsioonide rohkuse poolest kasutajasõbralik. Näete kohe, kas teie looming mahub ka Teie eelarvesse. Iga kujunduselement kajastub koheselt hinnatablool.

Oleme oma tootevaliku hoidnud teadlikult suure ja saame ka kohe aidata, et lähetegi koju ja sõrmused on juba karbis kaasas. Kui on rohkem aega, siis saab meie juures iga noorpaar lausa ise endale sõrmused disainida.

Tänased noorpaarid planeerivad oma abielusündmust pikalt ette ja isegi kuni kaks aastat, et seda teed pulmapäevani minna rahulikult ja pingevabalt. Aga kui elu keeristorm toob Su ellu eluarmastuse ja Sa ei taha seda pikka teed käia– mis saab, kui pulmapäev on juba kuu-kahe kaugusel?

Kui lähemalt teemasse süveneda ega siis midagi ülikeerulist polegi, sest kõige levinum kihlasõrmus on ikka teemantiga ja kui suurega, see oleneb noorpaari eelarvelistest võimalustest. Teemantiga kihlasõrmus kui kõige tugevama kiviga sõrmus on vastupidava ja särava armastuse sümbol. Kui kihlasõrmus jääb pruudil hiljem abielusõrmuse juurde ja ta kannab seda igapäevaselt, siis on tore, kui sõrmused on ühesuguse joone ja stiiliga. Erineva stiiliga sõrmuseid võiks kanda erinevas käes. Lõpliku valiku teeb ikkagi klient.

Kaasaja rõivamoest teab iga naine-mees, aga missugune on sõrmustemaailma hetkemood?

Midagi pole teha, levinuim sõrmuste materjal on ikkagi kuld, aga tõusvad trendid on plaatina, pallaadium ja süsinik koos kullaga. Väga populaarne on erinevat värvi kulla ja teiste materjalide kokku sobitamine. Klassikaliste abielusõrmuste pooldajad on kogu aeg olemas olnud ja see kehtib ka praegu. Ka klassikalised sõrmuseid saab disaineris teha omapärasemaks lisades naiste sõrmustele teemante. Et klientidele valikud kergemaks teha, olen ise disaininud erinevaid mudeleid, mis on kogunud minu salongis suurt populaarsust.

Viimastel aastatel on eelistatumad olnud siiski individuaalsed tellimused, kus noorpaarile valmistatakse ainulaadsed sõrmused.

Oma pulma korraldades näeb noorpaar, kuidas kõik teenused on vajalikud ja kuidas raha sulab lihtsalt käest ära. Kui rääkida hindadest, mis hinnaklassiga sõrmuste puhul arvestama peaks ja kas ka siin saab rääkida säästmisest?

Oleme oma tootevaliku kujundanud just selliselt, et siit ei peaks ükski huviline lahkuma ilma talle meeldiva sõrmuseta. Hindadest veel ka niipalju, et nimelt saksa tootebrändid on meil Eestis ainukesena –25%! Nii et siit saate kauni sõrmuse igal juhul ja vastavalt igale rahakotile.