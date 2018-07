Biokaminad koguvad populaarsust

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180724/BOOK01/180729877/AR/0/AR-180729877.jpg

Eestlaste disainiteadlikumates kodudes on uue trendina tasapisi moodi minemas biokaminad. Hästi sobivad need paigaldamiseks kodudesse, kuhu korstna puudumisel päris kaminat ehitada ei saakski. Lisaks on biokaminate puhul esile tõstetud kasutusmugavust – puid pole vaja tassida, aga elamuse elava tule lähedalolekust saab kätte ikkagi.

Sobib nii tuppa kui ka õue Mis on mis? Bioetanooliga põlevad korstnavabad biokaminad Maaletooja: Elav Tuli OÜ Hinnaklass: 169–1900 eurot Lisainfo: www.elavtuli.ee Eestis biokaminaid turustava ettevõtte Elav Tuli OÜ esindaja Vahur Värava sõnul ei ole biokaminad Eestis veel kuigi levinud, klientide huvi kasv nende soetamise vastu aga aina kasvab. „Eestlane üldiselt ikka pabistab natuke, kas asi on oma hinda väärt ning kas tegu on ikka päris tulega, mis puuküttega kaminale vääriline vastane oleks,“ nimetas Värav peamisi kahtlusi, millega kliendid kimpus on. Samas kinnitas Värav, et jah, biokamina tuli on elav tuli ning lisaks on biokamin asendamatu lahendus just nende klientide jaoks, kes elavad korteris ja seetõttu ei saa endale päris kaminat lubada. Põhjuseks, miks biokaminat saab kütta korstnata siseruumis, peitub puhtas kütuses, mida kasutatakse. Kamin ei vaja korstnat, kuna töötab bioetanooliga, mis põleb ilma suitsu tekitamata. Eraldub vaid süsihappegaas ja veeaur, mille ärajuhtimiseks pole eraldi lahendusi tarvis luua. Ainult korterite ja siseruumidega biokaminate kasutusvõimalused iseenesest veel ei ammendu. Biokaminaid võib vastavalt soovile paigaldada nii tuppa kui ka õue. „Meil on valikus palju erinevaid toa- ja õuekaminaid ja kuigi tegelikult võib mõlemaid kasutada nii sees kui väljas, oleme me teinud mingi valiku, mida meie ise pigem õues või toas näeme,“ märkis Värav. Tegelikkuses on nõnda, et biokamin on kasutamiseks suhteliselt universaalne lahendus. Vastavaid valikuid tehes on võimalik leida sobiv biokamin nii modernsesse kui ka klassikalisse interjööri. Kes soovib kaminat tuppa, paigutab selle tuppa, kes tahab kaminat terrassile, see paigutab terrassile. Kuna biokamin ei eelda korstna olemasolu, ei ole ka vajalik, et see alatiseks ühe ja sama koha peale jääks. Kui omanik peaks biokamina asukohast tüdinema, võib ta selle üsna hõlpsasti teise kohta liigutada. Mis on mis? Bioetanooliga põlevad korstnavabad biokaminad Maaletooja: Elav Tuli OÜ Hinnaklass: 169–1900 eurot Lisainfo: www.elavtuli.ee

Erinevad lahendused Biokaminate paigaldamise osas pole piiranguid kuigi palju, mõningaid momente tasuks kamina valimisel aga siiski silmas pidada. Elava Tule pakutavad kaminad on tehtud kvaliteetsest terasest, millest annab märku ka nende raskus – enamik kaminaid on 20–50 kg rasked. See aga tähendab ühtlasi, et kui on soov kamin paigaldada õhukese seina peale, siis ei pruugi see kamina raskusele vastu pidada ning vajaks lisatoestust. Samuti võib piiranguks lugeda ruumi väikeseid mõõtmeid. Iga kamin ei sobi kõikidesse ruumidesse, kuna võtab toast liialt hapnikku ära ning lahtise aknaga kaminat kütta ei tundu just kõige mõistlikum tegu. Lisaks võib liiga väike ruum kütmisel minna ülearu soojaks. „Igal kaminal on juures tehnilised üksikasjad, mille hulgas on välja toodud ka soovitatav ruumi suurus kuupmeetrites,“ andis Värav nõu, kuidas endale sobivaim kaminamudel leida. Plusse on biokaminal Värava sõnul see-eest rohkesti – korstnat see ei vaja, aga elavat tuld nautida saab ikkagi. Lisaks sellele on bioetanooli väga lihtne kasutada ja hoiustada. „Mitte keegi ei pea tuppa puid tassima, puusodi ära pühkima või tuhka koristama. Samuti on biokamin väga maitsekas ja moodne lahendus. Biokamin annab ka sooja, kuid ei salvesta soojust ja seega see pikalt tuppa püsima ei jää. Küll aga on toas kamina põletamise ajal kindlasti mõnusalt soe,“ loetles Värav biokaminate olulisimaid plusse.

Valikuid tuleb juurde Biokaminate tavaline hinnaklass jääb vahemikku 350–1900 eurot, kusjuures need kõige kallimad on väga suured kaminad, mida võib soovitada pigem hotelli või restorani, kus on laialt ruumi. Odavaim Elava Tule biokamin on üks pisike välilauakamin hinnaga 168 eurot. „Meil on nii soodsamaid kui ka kallimaid kaminaid – kõik oleneb nende funktsioonist ja suurusest. Usun, et igaühele leiab meie valikust midagi, eriti et meil on võimalus kamina eest ka järelmaksuga tasuda,“ rääkis Värav. Toodete valik on lai ning tasapisi laieneb see veelgi. Juba praegu on saadaval nii laua-, väli-, põranda- ja seinakaminaid kui ka põleteid, mis on väga mitmekesiste kasutusvõimalustega – näiteks saab neid „uputada“ tasapinna sisse, asetada juba olemasolevasse kaminasse või kasutada laua- või välikaminana. Uudisena on valikute nimekirja lisandumas huvitavad roostekarva kaminamudelid. Kui kliendil on isu värviliste lahenduste järele, siis on hea teada, et eritellimusena on võimalik saada pea kõiki pakutavaid kaminaid ükskõik millises RAL-värvitoonis – kas või heleroosana.

Modernne ja hubane Klientide tagasiside kohta mainib Värav, et temale teadaolevalt ei ole Elava Tule klientide hulgast siiani küll keegi kahetsenud, et on endale biokamina ostnud, pigem on kaminaid ikka teistelegi soovitanud ja nende vastu nõnda lisahuvi tekitatud. Selgemast selgem on see, et oma olemuselt on biokamin üsna modernne valik ning pole imestada, kui see külaliste pilgud endale tõmbab. See, et kamin kodu hubasemaks muudab, on aga selge lisaväärtus. „Peamine pluss on see, et biokamin on hooldevaba. Lisaks pakub ta silmailu, on lihtsam kasutada kui päris kaminat, annab soojust, valgust ja on ikkagi elav tuli, mitte tehislik,“ kirjeldas Värav toodet. Kuna biokaminat on tõepoolest lihtne süüdata, siis võib ennustada, et kaasaegsetes kodudes võib see ajapikku isegi päris kaminatest populaarsemaks muutuda. Lisaks ei ole vaja karta, et kaminast välja kukkuvad söetükid põrandat rikuksid – sütt ju biokamina põletamisel ei tekigi.