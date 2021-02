TalTech. 80 aastat majandusharidust. EY: soovime anda ülikoolile ja ühiskonnale tagasi

Ernst & Young Baltic ASi Eesti juhtivpartner ja maksu­nõustamisäri juht Ranno Tingas ütleb, et vastastikku kasulik koostöö majandus-teaduskonnaga käib juba kolmandat aastat, kirjutab 11.02 Äripäeva vahel ilmunud erileht TalTech. 80 aastat majandusharidust.

Vasakult EY Eesti juhtivpartner ja maksunõustamise valdkonna juht Ranno Tingas, TalTechi tolleaegne rektor Jaak Aaviksoo ja TalTechi majandusteaduskonna dekaan Enn Listra 2018. aastal. Foto: EY

Just nii kaua pakutakse tudengitele valikainet “EY Akadeemia – konsultatsiooniäri alused”, mille eesmärk on tõsta üliõpilaste teadlikkust äri toimimisest praktikas. Lektoriteks on kogenud Ernst & Youngi spetsialistidest praktikud.

“Kui varem õpetasime seda kursust pigem audiitorteenusekeskselt, siis nüüd oleme kontseptsiooni muutnud. Käsitleme konsultatsiooniäri valdkonda laiemalt. Tutvustame põhjalikumalt audiitorteenust, riskinõustamist, maksunõustamist, juhtimis- ja tehnoloogianõustamist ning strateegia ja tehingute nõustamist. Tudengid saavad laiema pildi projektijuhtimise ning konsultandi igapäevaste töövahendite ja töömeetodite kohta. Lisaks selgitatakse, kuidas toimub professionaalsete teenuste müük ja turundus ning millised on peamised inimeste juhtimisega seotud väljakutsed,” ütleb Tingas. Igal aastal on selle aine läbinud ca 20 üliõpilast. Mida aeg edasi, seda enam näevad tudengeid EY Akadeemiat loomuliku osana TalTechi õppekavast. Juht loodab, et uus kontseptsioon suurendab veelgi tudengite huvi.

Ernst & Youngi loodud vaba aja ruumi kohta märgib Tingas, et ülikooliga koostöös tekkis idee luua tudengitele mõnusa atmosfääriga koht. Ühelt poolt oli eesmärk elavdada tudengite omavahelist suhtlust väiksemates gruppides, mis toetab nii koolitöö tegemist kui ka vestluste pidamist koolivälistel teemadel. Teiselt poolt oli firma soov, et sellest kujuneks ka vaba aja veetmise koht. “Ehitasime 2018. aastal välja puhkeruumi, soetasime kott-toolid ja lõime lauajalgpalli mängimise võimaluse. Ametlikult on see ruum tuntud kui EY lounge,” märgib Tingas.

TalTech teeb väga head tööd ärivaldkonna järelkasvu koolitamisel. Erasektori juht tunneb heameelt, et nad said anda panuse sõbralikku õpikeskkonda.

“EY Akadeemia on meie jaoks väga tugevalt seotud ettevõtte visiooniga laiemalt. Soovime aidata luua paremini toimivat töömaailma kõigile. Ühelt poolt viime visiooni ellu igapäevaselt klientidele lisaväärtuse loomisel. Aitame korrektselt kajastada finantsseisundit ja tõsta raamatupidamise kvaliteeti. Toetame kliente õigete otsuste tegemisel keeruliste ostu-müügi tehingute juures jne,” märgib Tingas.

Teisalt otsitakse võimalusi ühiskonnale tagasi andmiseks. Selles kontekstis on EY Akadeemial kanda tähtis roll – tudengitele teadmiste jagamine ja karjäärivõimaluste tutvustamine. “Meie jaoks on see koostöö olnud väärtuslik mitmel tasandil. Esiteks, vahetu kontakti loomine tudengitega ja seeläbi nende mõttemaailma, vajaduste ja ­ootuste parem mõistmine. Teiseks, konsultatsiooniärist ja pakutavatest teenustest laiapõhjalise ülevaate saamine aitab tudengitel paremini enda jaoks avastada mitmekesiseid karjäärivõimalusi. See on eriti oluline trendi valguses, kus noored ­eelistavad teha praktikat ja tööd pigem idufirmades. Kolmandaks, meie enda töötajad on saanud õpetamise läbi väga hea kogemuse. Teiste õpetamine eeldab, et sa mõtled asjad hästi läbi ja lähened teemale süstemaatiliselt. Lisaks annab see hea avaliku esinemise kogemuse – arendab oskust ennast väljendada, publikut kaasata ja ka arutelusid juhtida,” tõdeb Tingas.

“Oleme saanud positiivset tagasisidet EY Akadeemia kohta. Tudengitele meeldib, et kursus on nii sisuliselt kui ka õpetamise vormilt väga praktiline ja igapäevatööd tutvustav. Positiivne tagasiside annab kindlustunde, et teeme õiget asja, ja inspireerib meid selle traditsiooniga jätkama,” ütleb Tingas.