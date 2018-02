Maailma täpseim lennufirma on airBaltic

10 parimat lennufirmat

Air New Zealand Qantas Singapore Airlines Virgin Australia Virgin Atlantic Etihad Airways All Nippon Airways Korean Air Cathay Pacific Japan Airlines

Lennuturvalisust ja -kvaliteeti hindav airlineratings.com pani taas kokku kümme parimatest parimat lennufirmat, millega on käesoleval aastal kõige turvalisem ja mugavam lennata. Juba viiendat aastat troonib nimekirja tipus Air New Zealand, kes tuli esimesele kohale kõigis 13 kriteeriumis. Nende hulka kuulus muu hulgas lennukite turvalisus, lennukite vanus, reisijate tagasiside, uuenduslikud meetmed reijate turvalisuse tagamiseks ja keskkonnasäästlikkus. Kohtunikud märkisid, et ehkki Air New Zealand püsib tipus juba viiendat aastat, on Qantas ja Singapore Airlines tegelikult järele jõudmas. Euroopa lennufirmadest jõudis edetabelisse vaid üks – Virgin Atlantic, Ameerika lennufirmadest aga ei jõudnud nimekirja mitte ükski lennundusettevõte. Nimekiri on tugevalt Aasia ja Vaikse ookeani lennufirmade poole kaldu.