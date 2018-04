Aasta mõjukaim finantsjuht: ma olin õigel ajal õiges kohas

Juba 20. korda toimunud Pärnu Finantskonverentsil kuulutati välja ka aasta mõjukaima finantsjuhi tiitli võitja, kelleks osutus lennuhooldusfirma Magnetic MRO finantsjuht Astrit Viisma-Kass.

Viisma-Kass pälvis ka parima kolleegi tiitli. Magnetic MRO sai eelmisel aastal ka aasta ettevõtte tiitli. Viisma-Kass osales silmapaistvas müügitehingus, kus BaltCap koos vähemusaktsionäridega müüs 43 miljoni euro eest 100% osaluse Magnetic MROs Hiina ettevõttele Guangzhou Hangxin Aviation Technology. BaltCapi partner ja Magnetic MRO nõukogu esimees Kristjan Kalda on nimetanud tehingut BaltCapi ajaloo suurimaks ja edukaimaks.

Viisma-Kass andis Äripäeva raadios intervjuu Äripäeva peatoimetaja asetäitjale Aivar Hundimäele esmaspäeva hommikul.

Miks teid märgati?

See ei olnud vaid minu isiklik saavutus. Ma olin õigel ajal õiges kohas. See müügitehing oli ka Eesti majanduse jaoks aasta suurtehing. Mul on ka head kolleegid, kes hääletasid minu poolt, ma sain ka parima kolleegi tiitli. Mulle meeldib see, mida ma teen.

Mis on mõjuka finantsjuhi juures kõige tähtsam, kas arvutusoskus või inimeste tundmine?

Ma arvan, et arvutada oskame me kõik. Ma arvan, et on vaja meeskonnast, aga ka strateegiast aru saada. Miks ma seda teen ja kuhu me liigume. Ja on vaja ka inimesi suunata ja ise areneda.

Mis on finantsjuhi roll?

Kas jälgida, et tippjuhid liiga lendu ei läheks? Meil on väga adekvaatne tippjuhtkond, nad ei lähe ise ka lendu. Finantsjuhil on toetav roll. Kui võrrelda näiteks jalgpallimeeskonnaga, siis on finantsjuht nagu keskkaitsja.

Ta on tippjuhi parem kästi. Inimene, keda ta täielikult usaldab ja kellega nõu peab. Nad koos otsustavad, mida teeme ja millal teeme.

Kas te tahtsite väiksest peale finantsistiks saada?

Ma tahtsin tegelikult kohtuarstiks saada. See oli juba Vene ajal. Nagu ikka tüdrukutel, tekkisid mul ka ühel hetkel soovid osta küünelakki ja seda ja teist, aga vanematel ei olnud mulle selleks raha anda. Siis ma hakkasin ise tööle. Alguses tegin tõlkeid, siis viisin end kurssi raamatupidamisega. Nüüd pean ma ennast ametilt vandeaudiitoriks ja selleks ma oma südames ka jään.

Kuidas finantsjuhid end vormis hoiavad? Nii vaimselt kui ka professionaalselt?

Jah, tehinguid on palju ja nad on hästi huvitavaid. On vaja aru saada, mis toimub Eestis, mis seadusi vastu võetakse ja kuidas need sinu elu mõjutama hakkavad. Kas saame näiteks hakata ka tööjõudu sisse ostma? Kindlasti on vaja ka oma ettevõtlusvaldkonnast aru saada ja ennast muutustega pidevalt kursis hoida. Sellest sõltub äri – kas näiteks keskenduda varuosadele, mootoritele või rohkem hoopiski inseneriteenustele. Aga vahel on vaja ka aju välja lülitada. Mind aitavad kindlasti sport ja hobid.

Kuidas teile konverents meeldis?

Ma osalesin Pärnu Finantskonverentsil esimest korda ja väga meeldis. Konverentsi põhiteema oli “Aju vs. robot” ja see on just minu lemmikteema. Minu unistus on, et vajutad ühte nuppu ja kõik toimib.

Ka teiste kolleegide praktilised kogemuslood olid väga huvitavad – sain teada, kuidas teised teevad. Mulle väga meeldis.