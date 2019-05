7 põhjust, miks minna praktikale

Swedbanki personalijuht Ülle Matt Foto: Jake Farra

Swedbanki personalijuht Ülle Matt räägib maikuu Koolilõpp ja Praktika erilehes, miks tasub praktikal käia ja mis hüvesid see praktikandile annab.

1. Saad professionaalses organisatsioonis praktiseerida õpitut ja hankida erialaseid kogemusi. Või hoopis tõuke karjäärimuudatuseks uues valdkonnas. Karjäärimuutuse tegemiseks on praktika väga hea võimalus ja muutub Eestis üha populaarsemaks. Seega ei oota me praktikale mitte ainult tudengeid, vaid ka karjäärikogemusega inimesi, kellel on huvi pangandusvaldkonna vastu ja soov midagi uut õppida. Lisaks on oodatud kandideerima ning praktikal osalema välistudengid ja vähenenud töövõimega inimesed. Praktikandid on Swedbankis oodatud suvekolleegid!

2. Teed koostööd kogenud professionaalide ja maailmatasemel tippspetsialistidega ning saad osa nende kogemustepagasist.

3. Oled osa rahvusvahelisest ja multikultuursest töökeskkonnast.

4. Saad ettevõtte jaoks luua käegakatsutavat lisaväärtust ja end erialaselt teostada.

5. Õpid ennast paremini tundma, nii oma tugevusi kui ka nõrkusi, ja saad aru, milliseid teadmisi tuleb juurde õppida, et tulevikus karjääri mõttes edukas olla.

6. Näed, kuidas ühes organisatsioonis päriselt töö käib.

7. Saad hulga kasulikke kontakte, mis aitavad sind hilisemas tööelus ja on vaat et väärtuslikumadki kui mõni lisahüve, mis esialgu elevust tekitab.