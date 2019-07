Merevaatega suvine Wöse

Võsu restorani Wöse kõige tugevam külg on väljanägemine. Foto: Raul Mee

Vaatamata meie ligi 4000 kilomeetri pikkusele rannajoonele on päikeseloojangurestorane meil vaid üksikuid. Võsu Wöse on nende hulgas üks uuemaid.

Vaade ongi Wöse parim osa. Restoran asub otse merekaldal, madalad klaaspiirded pakuvad tuule kaitseks veidi varju. ­Lisaks tavapärastele laudadele-toolidele on ka lebatseid, kus hea jooki libistada. ­Kujutan ette, kui mõnus võib seal olla­ soojal ­suvisel õhtul, kui päike loojub otse­ merre. Päikeseloojang on kaunis, aga merelt lähenevad mustjad tormipilved olid vähemalt sama atraktiivsed. Madalad klaasist piirded pakkusid järjest kasvava tuule vastu isegi mõningat kaitset, nii et looduse stiihiat sai nautida einestamist katkestamata.