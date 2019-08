Restoranitest: Georgi asemel on VoVa

Kes teab Pärnu Rüütli tänava bussijaamapoolses otsas asuvat punastest kividest nurgamaja, teab ka VoVat. Seal on süüa-juua pakutud juba mäletamata ajast saadik. Viimased 25 aastat asus seal Georgi pubi.

Pärnus asuv VoVa on bistroo tüüpi söögikoht. Foto: Raul Mee

VoVa on Pärnu ühe kuulsaima peakoka Vladimir Upenieki käe all Munga tänaval tegutseva Vehverments Bar & Tostadase laiendus või edasiarendus. Nii et kes on jõudnud tutvuda esimesega, teab ka teise maitseid ja kontseptsiooni. Upeniek on nime teinud restorani Piparmünt peakokana, proffide hulgas tuntust kogunud lisaks veel 2012. aastal välja teenitud aasta koka tiitliga.