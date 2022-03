Tarneahela ekspert: tarneahelakriis tuleb varasemast ilmselt suurem

Vaatleja: Venemaa võib Zelenskõile allaandmise sõnad suhu panna

Ukraina sõjapäevikut pidav vaatleja Igor Taro rääkis hommikuprogrammis, et Vene poole välja öeldud kaotuste numbrid ei vasta tema hinnangul tõele ja seal on mitmekordne pisendamine. Lisaks selgitas ta, et käimas on ka infosõda ja peagi võib Ukraina sotsiaalmeediasse ilmuda ka süvavõltsing, kus Ukraina president räägib kapituleerumisest.

Ukraina sõjapäevikut pidav vaatleja Igor Taro rääkis hommikuprogrammis, et Vene poole välja öeldud kaotuste numbrid ei vasta tema hinnangul tõele ja seal on mitmekordne pisendamine. Lisaks selgitas ta, et käimas on ka infosõda ja peagi võib Ukraina sotsiaalmeediasse ilmuda ka süvavõltsing, kus Ukraina president räägib kapituleerumisest.