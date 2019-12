Tahan LHV aktsia eest 20 eurot!

LHV Group avalikustas täna oma viie aasta finantsprognoosi ning mul tekkis võimalus LHV Groupi juhilt Madis Toomsalult aru pärida – kui kaua ma investorina pean ikkagi ootama, et minu investeeringu väärtus kahekordistuks.

Kui juhtkonna prognoosid vähegi vett peavad, siis 20 eurot on hind, alla mille ma panga väärtpaberitest naljalt loobuda ei kavatse. Küsimus just 20eurose aktsia hinna kohta on igati õigustatud, sest LHV kasvuplaan on ambitsioonikas.