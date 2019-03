Ootamatud pöörded LHV koosolekul

Käisin LHV aktsionäride üldkoosolekul kuulamas, kuidas panga asutaja Rain Lõhmus tõstis oma tasu ja andis Indrek Neiveltile teravalt vastu näppe.

LHV aktsionäride koosolek 13. märtsil Foto: Andras Kralla

Ma pole saladust teinud, et üks parim asi Balti börsiettevõtete omamise juures on lisaks võimalikule tootlusele ja dividendile aktsionäride koosolekud. Reeglina võtab seal ettevõtte juht sõna ja annab ka üldrahvaliku ülevaate ettevõtte ja majanduse olukorrast ning heal juhul mainib ka, kuidas kriisiootusega olukord on. Nii et juba ainuüksi seetõttu tasub need mõnikümmend eurot Eesti aktsiatesse paigutada, et kevadeti korralikult nalja saaks.