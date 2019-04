Tahan aktsiat, aga hind kihutab eest ...

Paar kuud tagasi suurenes vaba raha osakaal minu portfellis Apranga aktsiate müügi tõttu ja otsustasin selle parkida tagasi aktsiaturule, nimelt osta juurde Berkshire Hathaway aktsiaid, aga jäin hiljaks.

Hea ostukoht maha magatud! Kuu aega tagasi oli hind veel 5% soodsam. Nii suure firma puhul võib see vabalt olla pool aastasest kasvust.

Berkshire Hathaway poleks mul mingi uus nähtus, vaid see on portfellis juba 2015. aastast. Ostsin toona 110 aktsiat, kuid 2017. aastal võtsin 55 aktsiat müües suures karuhirmus turult välja ligi 900eurose kasumi, millega lasin tuulde pärast müüki järgnenud üle 3000eurose kasumi. Ja karuturg saabus hoopis 2018. aasta lõpus. Pool toonasest kogusest ehk 55 Berkshire Hathaway aktsiat jäid mulle siiski portfelli alles ja tegi kaasa 21% kasvu. Minu paari aasta tagune poole positsiooni realiseerimise otsus põhines sellel, et aktsia oli fundamentaalnäitajate põhjal ülehinnatud ja Ameerika majanduse tulevikus oli Trumpi tuleku tõttu palju ebaselgust, lisaks tahtsin suurendada raha osakaalu portfellis 40%ni.