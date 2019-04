Norra lõhele pakub konkurentsi Eesti kilu

Kala pidavat olema uus liha, mistõttu ei mõelnud ma kaua, kui sain Crowdestate’ilt pakkumise investeerida Eesti kalatöötlemisega tegeleva ettevõtte laenuprojekti.

Foto: H.M. Seafood OÜ

Ühes minuga otsustas H.M. Seafoodsi käibekapitali rahastamise projektist osa võtta üle 1100 investori. Märkimisväärne on seegi, et kui rahavajadus oli 250 000 eurot, siis pakuti laenuks julgelt kolm korda üle selle! Minu algsest pakkumisest osaleda 300 euroga jäi alles vaid 100 eurot. Siiani mõtlen, oli see siis nüüd hea või halb?