Praegu on võimalik oma hoiuseintress neljakordistada

Kellel ootab arvelduskontol suurem hulk sularaha head investeerimisideed, sellele on koitnud suurepärane võimalus teenida neli korda rohkem, kui oleme nullilähedase tootlusega hoiuste ajastul harjunud.

Parimal hoiuseintressi pakkujal konkurentsi pole, aga jaanipäevaks võib kogutavate hoiuste limiit täis saada. Foto: Liis Treimann

Eelmisel nädalal jäi mulle silma, et Eesti uusim pank Holm Bank pakub tähtajalisele hoiusele 2,5% intressi. Otsustasin välja selgitada, mida teised pangad pakuvad ja kas on lootust passiivselt seisvat raha veidikegi kasvatada, vähemalt nii palju, et inflatsioon seljatada.