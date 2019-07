Kuidas nuhkida oma üürilise järel?

Sul on korter ja tahad seda välja üürida. Kandidaate on mitu, aga kuidas nende hulgast see õige valida? Ilus nägu ja libe jutt ei pruugi tähendada, et üüriline ka korralikult üürimakseid tasub.

Kes sooviks seda nägust härrasmeest endale üüriliseks? Pildil keskel Ted Bundy (USA sarimõrvar, inimröövija, vägistaja, sissemurdja ja nekrofiil). Foto: AP / Scanpix

Kriminaal võib end korterisse sisse susserdada