Leidsin portfellist fantoomraha!

Nüüd siin suured börsigurud võivad muidugi irvitada, et senikaua kuni ma kõiki positsioone ehtsaks rahaks teinud pole, on suur osa mu portfelli puhta fantoomvara, aga tõsilugu – LHV on mu kontole pannud müstilise rahasumma.

Foto: investor Toomas

Ega ma poleks seda muidu tähele pannudki, kui kuu kokkuvõtte jaoks numbreid kokku lööma poleks hakanud. Mul võttis neljapäeva hommikul pea lausa halliks, sest ükskõik kuidas numbreid klapitasin, oli tegelike positsioonide ja koondvarade vahe tubli 1000 eurot. Vaatasin kõik laekumised üle ja sellist summat ei hakanud mul silma ei Swedbankis, ühisrahastusplatvormidel ega ka LHV laekumiste juures. Siis vaatasin terasemalt LHV sularahapositsiooni ja mida ma näen – ootel dividend 1120 eurot!