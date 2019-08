Tallink – ainult tugevatele

Olen oma investeerimiskarjääri jooksul Tallinkit mitu korda ostnud. Pärast seekordsete kvartalitulemuste lugemist hakkasin aga mõtlema, kas ma teda täna ostaksin.

Tallinki laev Paljasaare poolsaarest möödumas. Foto: Andras Kralla

Tallinki aktsiaid on mul praegu 16 000 tükki. Ostsin neid kahes jaos. Investeerimisteesi leida polnud mingi raketiteadus: kasvunumbrid hakkasid paranema ja mul oli lootust, et suurenema hakkab ka dividend. Nüüd ettevõttele peale vaadates on olukord muutunud.