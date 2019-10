Ootan tulusat oktoobrit

Loodan, et oktoober mu taskud paberil kasumiga täidab! Foto: Schoening/Scanpix

Tulemuste hooaja avapauk Tallinna börsil on Tallinna Kaubamajaga juba kõlanud ning vaikselt hakkavad kohale jõudma ka minu portfellis olevate ettevõtete tulemused. Lootus on suur, et pettuma ei pea ja portfell saavutab peagi uue tipptaseme.

Kõige suuremat mõju selle üle, kuhu mu portfell liikuma hakkab, on loomulikult tehnoloogiafirmal Microsoft ning Norra kalatootjal Lerøy Seafood. Esimese üle 50 000eurone positsioon ning teise ligi 35 000eurone positsioon moodustavad minu portfellist vastavalt umbes 16 ja 10 protsenti.