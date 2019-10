Tulin kapist välja

Käisin nädalavahetusel naisinvestorite konverentsil. Mõtlete nüüd, et mis see vanamees sinna otsis, aga tõenäoliselt tuleb paljudele üllatusena, et olen 40% naine.

Naisinvestorite konverents 2019 Foto: Katri Pokats

Täpsemalt on minu taga praegu viieliikmeline börsitiim, mille kaks liiget on täitsa naissoost. Ma pole ise kunagi mõelnud, et nais-, mees- või lapsinvestoritel mingi vahe oleks. Kõik tahavad ju ühte ja sedasama: raha kasvatada. Euro kurss on kõikide jaoks ikka üks, Apple´i aktsia tõuseb ja langeb investori soost sõltumatult.