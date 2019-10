Telia ümber on huvitavat liikumist

Uus juht võib tuua kasvutuuled. Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi börsile on majandustulemuste hooaeg toonud jälle ridamisi rekordeid. Aga ma ei hakka seekord pikemalt kirjutama ei Ericssoni jälle heast tulemusest ega Soome kolinud Nordeast, mis on uue juhi all esimesed teemärgid seadnud üsna kättesaadavasse kaugusesse. Silma jäid hoopis muutused Telias, mis võib tuua uut liikumist ka Telia aktsias.

Muutus seisneb juhtide vahetuses. Telia oli just avaldanud kolmanda kvartali tulemused ja valmistanud oma aktsionäridele suure pettumuse teatega, et aktsiate tagasiostuprogramm jääb katki, kuna ebakindel majanduskeskkond mõjutab kassavoogu ja investeerimisvajadused on suured, kui suurim aktsionär Rootsi riik nõudis aktsionäride erakorralist kogunemist.