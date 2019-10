Crowdestate’i tootlusest vaatab vastu –10%

Oma portfellis olen otsustanud teha südame kõvaks ja lugeda probleemsed projektid koheselt 100%-liselt provisjonideks. Foto: Crowdestate

Olin arvestanud sellega, et ühisrahastuses võivad mõned laenud hapuks minna ja pean osa portfellist maha kandma. Ei olnud küll päris valmis selleks, et see hetk nii ruttu tuleb.