Lähen uuel aastal barrikaadidele!

Sel korral on minu uusaastalubadustega lihtne: möödunud aastate põhimõtetest ma ei tagane, üritan nendega börsidelt rohkem välja pigistada!

Kui eelmisel aastal lubasin lõpetada ohjeldamatu laristamise ja kolida soodsamatele jahimaadele, siis õnnestus see käik poolenisti: kolisin küll oma Balti väärtpaberid LHVsse, aga Interactive Brokersi kontot mul avada ei õnnestunudki. Ponnistasin küll tublisti, aga kuna mul on ametlikult pangakonto Äripäeva all, Äripäev ise on aga rootslaste Bonnier Groupi all, siis tuli hakata miljonäriperekonna elektriarveid nuiama ja palju muudki huvitavat. Näiteks avastasin end ühel hetkel telefonitsi klienditoele seletamas, kuidas enam kui 200aastase ajalooga perefirma sadade aastate eest oma algkapitali sai.