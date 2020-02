Võta näpust, viirus! Jaanuar tõi Toomase portfelli tuhandeid

Viirusehirmudest on investor Toomase portfell jäänud suuresti puutumata. Foto: AFP/Scanpix

Jaanuari lõpus vaatas mulle kontodelt vastu 359 958 eurot, mida on 12 148 eurot ehk 3,5 protsenti rohkem kui 2019. detsembri viimasel päeval.

Rõõmustada saan selle üle, et olen mitmekordselt ületanud nii USA S&P 500 indeksit kui Euroopa Stoxx 600 indeksit, mis samal ajal liikusid vastavalt +0,89 protsenti ja -1,23 protsenti. Iseasi on muidugi see, kui kauaks seda rõõmu mulle jätkub. Tallinna börsiindeksi 4,6 protsendisele tõusule jäin aga alla.