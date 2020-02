Õngitsesin miljonidiili

"Rikkaks saamise õpikute" autor Jaak Roosaare rääkis Jason Calacanise raamatu "Ingel" esitlusel, et ka tema ei pääsenud varem ükssarviku jagamisel laua taha ning lahkas iduinvesteeringutega kaasnevaid õppetunde. Foto: Andras Kralla

Paned 10 000 eurot sisse ja saad 100 000 või isegi miljoni tagasi – sellised diilid pole praeguseni minuni jõudnud. Ka mina tahan ükssarvikut ja seega uurin, kuidas ikkagi Jaak Roosaarel või Rain Rannul kubiseb postkast headest pakkumistest, kuid mind laua taha ei kutsuta.

Bolt või Pipedrive – esimese puhul tähendanuks 15 000 euro suurune varajase faasi investeering, et minu kontol istuks nüüd 15 miljonit eurot. Oleksin kõik oma tootluseesmärgid kiirelt täitnud. Konks seisneb selles, et ei pakkunud mulle seda investeerimisvõimalust keegi. Ma isegi ei teadnud, et selline võimalus oma raha mitmekordistamiseks on olemas. Ja nagu oma healt sõbralt, "Rikkaks saamise õpikute" autorilt Jaak Roosaarelt kuulsin, jäi pakkumisest omal ajal ilma temagi. Tõsi, hiljem on hakanud pakkumised ka temani jõudma.