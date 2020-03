Eesti majandusele oluline Rootsi astub jõulisi samme

Esimene Rootsi koroonaviirusesse nakatunu oli Hiinast Wuhanist naasnud naine, kellele tehti positiivne test 31. jaanuaril. Eilse seisuga oli Rootsis 1032 tuvastatud juhtumit. Kõige rohkem on nakatunuid Stockholmis. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kitsalt mõne minu investeeringu, kuid laiemalt kogu Eesti majanduse vaatest pole vähetähtsad Rootsi riigi pingutused koroonaviiruse kontrolli alla saamiseks ja oma majanduse kaitseks.

Swedbanki aktsia kaudu olen Rootsi börsil investor. Kuid see on praegu pigem kõrvalteema, võrreldes sellega, kui oluline roll on Rootsi pankadel ja eksporditurul Eesti majanduses.