Kolm asja päästsid kinnisvarainvestorite naha ja raha

Huvitav fenomen praeguses kriisis. Pangad: „Kallis rahvas, tulge võtke laenu, tingimused pole halvenenud, intress pole üles läinud, palgatoetuse saamine pole takistus laenuvõtmisel.“ Foto: Karin Vinkel

Erinevalt eelmisest on see kriis kinnisvaraturul leebe ja seekord jääb 50% kinnisvara hinna langus tulemata.

Väisasin investorite Karin Vinkeli ja Jaak Roosaare korraldatud üritust kaunil pühapäeval ja pean tunnistama, et vahelduseks oli pärast kümmet kasvuaastat vägagi põnev kuulda, kas ja mis on kinnisvaraturul praeguses kriisis muutunud. Selgus, et kõik oleks võinud olla palju hullem.