Mu ühisrahastuse portfellist võib suur tükk kaotsi minna

Mintose platvormil tegutsev Finko laenukontor pole üheski mõttes aktiivselt tegutsev laenuandja ja kogu allakäik toimus vähem kui poole aastaga. Hetkeseisuga on mul seal kinni 1880 eurot ehk ligikaudu 13% Mintoses olevast portfellist. Pildil Mintoses investeeritud portfelli seis. Foto: ekraanitõmmis

Vähe sellest, et koroonakriis on laenukontoritel jalad alt löönud, siis vähemalt Mintose platvormil tegutseva Finko laenukontori perspektiivist on veel üks oht esile kerkinud: aserite ja armeenlaste relvakonflikt Mägi-Karabahhis.

Iseenesest ulatuvad konflikti juured juba 1980. aastate lõppu ja kuigi üle kuue aasta kestnud sõda lõppes ametlikult 1994. aastal, siis omavahel on arveid klaaritud hiljemgi. Viimane selline algas mõned nädalad tagasi, 27. septembril. Kuigi Venemaa vahendatud humanitaarvaherahu hakkas kehtima 10. oktoobril, siis on veel vara öelda, kuidas olukord sel korral kulmineerub.