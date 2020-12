Vastutustundlikud ühisrahastuse investeeringud - võimalik või võimatu?

Kui eetilised on ühisrahastuse laenud? Foto: Igor Sapozhkov/Scanpix

Viimase nädala laenuäri kajastavad artiklid on pannud mind mõtlema ka enda ühisrahastusportfelli sisu üle. Kuigi olen seda meelt, et laenu tuleks inimestele ja ettevõtetele anda ja intress on riski peegeldus, siis kindlasti ei toeta ma hämaraid raha sisse nõudmise tehnikaid ja eelistaksin läbipaistvat ja seadusele vastavat võlgade tagasinõudmise protsessi.

Otsustasin aga heita pilgu minu käe alt välja minevate laenude intressimääradele, et kas sealt mingeid üllatusi vastu ei vaata. Esiteks ei ole oma välja antud laenude intressimäärade leidmine üleliia lihtne. Kui turuplatsil laene vaatad, siis näed küll laenuinvestorile pakutavat protsenti ning laenaja jaoks krediidikulukuse määra (APR). Kuigi Mintos kohe hoiatab, et APR ei pruugi olla täpne, ent on peaks vähemalt laenukontorite lõikes olema ühtlustatud mõõdik.