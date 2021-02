Vaatan oma portfelli kriisiplaani üle

Keerulistel aegadel tuleks üle vaadata portfellid ning maandada riske stabiilsemate varaklassidega. Foto: Reuters/Scanpix

Eelmise nädala sündmused panid mind mõtlema, kui ebakindel praegu börsidel olukord on, ning seetõttu vaatan üle ka enda kriisiplaani portfellis.

Portfelli jaoks kriisiplaani tehes pean tõdema, et varem olen rahasse tõmbumisega kõrvetada saanud ning uuesti seda plaani ei võtaks. Minu jaoks on oluline, et investeering pakuks ikkagi stabiilset rahavoogu või mingil kujul head tootlust ka edasi. Rahasse tõmbumisel on oht jääda ilma suuremast kasvust või müüa aktsiaid, kui on liiga hilja. Hetkel olen oma portfelli riskide maandamiseks võtnud võlakirju ja kinnisvarafonde.