Üks idu minu portfellis kasvab jõudsalt

Ardo Kauriti juhitav Ampler Bikes on minu portfellis ainuke iduettevõte ning tulemuste suhtes olen positiivselt meelestatud ja ootab kiire kasvu jätkumist. Foto: Andras Kralla

Aasta alguses tehtud esimene iduettevõtte osak on heas hoos ning nurisemiseks pole põhjust.

Jaanuaris lõpus tegin oma esimese iduinvesteeringu Funderbeami platvormil. Ampleri osak on paari kuuga pakkunud pea 10% kasvu. Ampler on iga kuu teatanud kasvavatest tulemustest ja seda hoolimata suurtest pandeemiapiirangutest. Kiirele kasvule on aasta alguses pidurit tõmmanud tooraine puudus, kuid selles peitub siiski vaid positiivne probleem.