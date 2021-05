Investori jahmatav kogemus: kõik on läinud

Chesapeake Energy alustab uut aastat uue lehe pealt. Vabanetud on hulgast võlast ning ka paljud aktsionärid on ilma enda aktsiatest. Foto: Reuters/Scanpix

Minuga võttis ühendust lugeja, kelle nahas ei tahaks vast ükski investor olla: ostetud ettevõtte aktsiad on kontolt kadunud ja uurimise peale selgub, et ongi ainult nutt varuks. Ettevõte ise kaupleb aga börsil edasi.

“Põhjus, miks kirjutan, on selles, et ma ei saa täpselt aru, mis seis on sellise USA ettevõttega nagu Chesapeake Energy,” kirjutas mulle Erki. “Ma omasin CHK (Chesapeake Energy – toim) aktsiaid ning mingil hetkel tehti tagurpidi split ja minu konto jäägiks jäi 8 CHK aktsiat.”