Krüpto maksuõnnetust on kõrvalt valus vaadata

Krüptoraha automaat Sikupilli Prismas. Bitcoin. Krüptoraha. Foto: Liis Treimann

Ei-ei, lehelugejad võivad kergendusest hingata, mina ei ole oma portfelli krüptoraha lisamas.

Küll aga hoian ma silma kõigel põneval, mis väikeinvestorite meeli köidab ja ei saa üle ega ümber sellest, et üheks populaarseks alustamise instrumendiks on saanud erinevad krüptorahad. Olgu need rohkem tuntud nagu bitcoin või vähem tuntud nagu mõned koerapildikestega reklaamitud mündid.