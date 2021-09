Avastasin alahinnatud aktsia USA börsilt

Turtle Beach on kasu lõikkamas espordi turust ning laiendab ka segmenti erinevate tarvikutega. Foto: AFP/Scanpix

Sattusin peale huvitavale ettevõttele, mis toodab kõrvaklappe ja finantsnäitajate poolest põnev investeering.

Avastasin kõrvaklappe tootva ettevõtte Turtle Beach mille tikker Nasdaqi börsil on HEAR. Antud ettevõte lõikab kasu arvutimängude turu kiirest kasvust ning lisaks kõrvaklappidele on alustatud ka arvutimängude tarvikute tootmist, millel nähakse tulevikus kasvavat potentsiaali. Samas on praegune äri piisavalt edukas, et finantsiliselt on tegemist korraliku ettevõttega, mis tekitab investeerimise mõtteid küll.

