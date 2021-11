Lähenevate pühade eel leidsin tõelise võitja

Costco tulevikuperspektiivid sõltuvad paljuski sellest, kuidas ettevõte suudab kohaneda e-kaubandusega. Foto: ZUMA Press/Scanpix

Ei ole ilmselt õue vaadates ega internetis surfates kellelegi üllatuseks, et lähenemas on pühadeaeg. Igal pool näeb soodusmüükide reklaame ja ka minul tekib ahvatlus midagi osta, aga poodi minemise asemel tahaksin hoopis poodi ennast.

Jaekaubandusele on praegu hea aeg ja mitte ainult seetõttu, et pühad on tulemas. Paljudel inimestel on rohkem raha kogutud ja varasemast vähem kohti, kus seda ära kulutada. Reisimine on endiselt raskendatud ja ka avatud meelelahutuskohti on vähem, nii lähevadki suured summad hoopis poodidesse.

