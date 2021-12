Avasin maagilise sõnumi, mis ahvatleb investeerima

SMS-turunduse tarkvara pakkuv TextMagic plaanib noteerida oma aktsiad Tallinna First Northi alternatiivbörsil. Foto: Kiur Kaasik

Ühel päeval nägin ma oma telefonist sõnumit: "Tere tulemast Tallinna IPOdroomile! Me ootasime teid!". Hea küll, tegelikult ma sellist SMSi ei saanud, aga tunne on küll selline. Praegu käib korraga jälle kahe börsile tuleva ettevõtte aktsiate märkimine ja järgmisel nädalal peaks kolmas ka lisanduma. Hagen Bikesi kohta ma eile juba kirjutasin, nüüd võtan ette TextMagicu.

TextMagicu puhul on tegemist ettevõttega, mis pakub äriklientidele SMS-turunduse tarkvara. Peamiselt tehakse seda Ameerika Ühendriikides ja Ühendkuningriigis, kuigi nüüd plaanitakse oma teenuseid rohkem ka Euroopas tutvustada. Võiks ju mõelda, et tekstisõnumid on juba ajaloo igand, aga tuleb välja, et äritegevuses leiab see jätkuvalt laialdast kasutust. Ja raha toob see ka teenusepakkujale päris kenasti sisse.

