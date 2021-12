Homsest saab kaubelda Hagen Bikesi aktsiatega

Homsest, 29. detsembrist alates on avatud kauplemine Hagen Bikesi aktsiatega First Northi alternatiivturul. Samuti on ettevõte andnud teada uuest koostööst LHVga.

