Võtsin kokku oma 20 aasta õppetunnid

22. jaanuaril korraldasin konverentsi, kus rääkisin ka ise oma 20 aasta pikkuse investeerimisteekonna suurimatest õppetundidest. Foto: Raul Mee

Et minu investeerimiskarjäär on saanud 20aastaseks, siis tundus paslik käia läbi kõik oma blogipostitused ja tehingud, et näha, mida ma siis ikkagi olen teinud õigesti ja valesti selle aja jooksul ning kuidas ma saaksin edaspidi targemalt tegutseda.

Õppetunde selle aja peale on olnud palju, millest osa on otsuseid mõjutanud teadlikult, teised aga alateadlikult, mis kõik on aidanud mul viimase 20 aastaga turge järjepidevalt edestada. Tõsi küll, Tallinna börsi indeksile pole minu hammas veel peale hakanud, kuid 782% tootlusega olen tuule alla teinud nii NASDAQ 100, S&P 500 ja STOXX Europe 600 omale.

