Isegi head tulemused suruvad minu lõheinvesteeringut vee alla

Lerøy Seafoodi tulemused on olnud igati viisakad, kuid investorite ootused olid veelgi kõrgemad. Nüüd peab ettevõte leidma lahenduse aina kasvavatele kuludele, mis tahavad kasumit ära süüa. Foto: Lerøy Seafood Group

Alles ma rõõmustasin, et rikastun koos Norra lõhemiljardäridega, kui juba sain reedel külma duši – minu portfelli kalakasvataja Lerøy Seafoodi eelmise nädala lõpus avaldatud esimese kvartali majandustulemused kukutasid aktsiat korraga peaaegu 10 protsenti. Ja seda hoolimata rekordilistest kvartalitulemustest ning kalakasvataja sõnul äärmiselt kõrgest roosa kala hinnast.

Turu ootused olid aga veelgi kõrgemale seatud ja sellest siis ka pettumus. Tõsisema probleemina oli tulemustest ilmne kasvav kulude surve. Kõikjal kiirenev inflatsioon ja pea kõikide tootmissisendite kallinemine pitsitavad valusalt ja pole kindlust, et tarbija on valmis lõpuks kogu selle hinnatõusu kinni maksma. Olen ka ise paar korda vesise suuga kalaleti eest minema kõndinud – Norra roosa kala hind on krõbe.

