Põhjus, miks ma sain Enefit Greenilt dividende kahes osas

Nii minu kui ülejäänud 60 000 Enefit Greeni investori kontol oli kaks rohelist numbririda saadud dividendidest. Nende kõrval aga oli eraisikutest investoritel ka üks punane rida, millega tasuti riigile tulumaksu. Foto: Liis Treimann

Kui muidu tähendab kõrge elektri hind mulle tuntavat igakuist väljaminekut, siis juunis sain ma sellest hoopis tulu – nimelt laekusid mu kontole head kasumit teeninud Enefit Greeni dividendid. Kuid nagu Tallinna börsifirmade dividendidele tavaks on saanud, tulid need mulle kahes osas, mis osas investorites tekitas segadust.

Kuna investeerimismaailma on tulnud palju uusi investoreid, kes saavad ilmselt oma esimesi dividende ja mõtlevad, miks on nii, et dividendid laekuvad mitmes osas ja osadelt on tulumaks maha võetud, kuid teistelt mitte, siis mõtlesin, et räägiks selle lahti.

