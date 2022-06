Mina pattu ei tee ja Veeki ei kuula

Ei jäänud minulegi kahe silma vahele Vaido Veegi raketihoiatus patuaktsia kohta. Seda enam, et see puudutas aktsiat, mis oli minugi portfellis, kuid mille ma lõpuks pika vindumise järel välja viskasin.

Ei saa salata, et olen mitu korda üle õla tagasi vaadanud ja kaalunud, kas oli ikka mõistlik otsus. Jutt on USA turu suurimast tubakatootjast Altriast, mida ostsin omal ajal kui dividendiaktsiat, mis püsib püsti ka tormisemas börsituules. Panustasin sellele, et mõnuainetest kriisioludes nii kergekäeliselt lahti ei öelda. See tees mul hästi vett ei pidanud. Nüüd on jälle võimalus patuaktsia kriisikindlust testida.