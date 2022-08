Hea, et tulema sain! Tallinna Sadama aktsia pole tootlusega hiilanud

Tallinna Sadamale kuuluvad Vanasadam, Saaremaa sadam, Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam. Foto: Liis Treimann

Eesti suurim sadamate omanik ja haldaja Tallinna Sadam tuli börsile juba rohkem kui neli aastat tagasi, lubades investoritele kindlat dividendi ja kasumit. Ettevõtte on lubadused küll täitnud, kuid märkimisest saadik on aktsionär pidanud leppima võrdlemisi kasina tootlusega.

Tallinna Sadam justkui on täitnud oma lubaduse investoritele – börsile tulles lubati aastatel 2019 ja 2020 maksta dividendideks aastas 30 miljonit eurot ehk 6,7% toonase märkimishinna kohta, aga reaalsest investeeringu tootlusest rääkida ei saa, kuna kriiside marus on aktsia enda hind kukkunud niivõrd palju, et nelja aasta peale on IPOst tulnud investoritel õnnestunud vaevu nulli peale jääda.

