Haruldane ravimiarendaja paneb mind ostumõtteid mõlgutama

Haruldase leiuna on Rootsi biotehnoloogiaettevõte nullis või kergelt positiivse bilansiga. Tihtipeale on ravimiarendajad sügavas miinuses. Foto: AFP/Scanpix

Uute investeerimiskohtade otsingul jäi mu pilk peatuma Rootsi biotehnoloogiafirmal BioArctic, kes tegeleb Alzheimeri ja Parkinsoni tõve ravi otsimisega.

BioArcticu asutas professor Lars Lannfelt koos Pär Gelleforsiga 2000. aastal ja mõlemad mehed on endiselt ettevõtte suuromanikud. BioArcticu aktsia on noteeritud Stockholmi börsil 2017. aastast saadik ja mullu sügisest on see suurettevõtete (large cap) nimekirjas.