Artikkel

Võimalik maksukirves viis portfellist hetkega 10 000 eurot

Norra lõhekasvataja aktsia hind reageeris tugeva kukkumisega, sööstes 58 Norra krooni juurest 40 krooni juurde. Foto: AP/Scanpix

“Klooster põleb! Kas see on lõpp?” küsib noviits “Viimses reliikvias” põgenevalt vend Johanneselt. Just see stseen kerkis silme ette, kui lugesin Norra ettepanekust kalakasvatused enam-vähem surnuks maksustada, mispeale Lerøy Seafood mu portfellis kiirelt sügavikku sööstis.

“See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi,” vastas filmis vend Johannes. “Selle tulekahju pärast ei lõpe veel meie püha üritus.” Järele mõeldes olen vend Johannesega päri – iga tagasilööki tuleb võtta mitte kui alalist, vaid pigem ajutist. Nii et otsustasin esialgu Lerøy aktsionäriks edasi jääda. Aga nüüd kõigest järgemööda.

