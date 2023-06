Titaanide heitlus: Enefit lööb kasvuga, Ignitis pareerib dividendiga

Ignitis Grupe aktsiate IPO oli 2020. aasta septembris ja siis olid selle reklaamid ka Tallinna tänavatel. Foto: Liis Treimann

Ei ole halb mõte omada oma portfellis turuhiiglaste aktsiaid. Suured ja väljakujunenud ettevõtted võivad olla kaitseks ja maandada portfelli riske, sest hiiglase kukutamine ja põrmustamine on pikk ja raske ülesanne. Kuid ka neil on oma nõrkused.

Maailmaturgude suhtes on Leedu energiakontsern Ignitis muidugi väike ettevõte. Kuid Balti turul on Ignitis 1,5 miljardi euro suuruse turukapitalisatsiooniga suurim ettevõte. Tore on see, et järgnevad kaks Eesti ettevõtet – Enefit Green 1,27 miljardi euro suuruse kapitalisatsiooniga ja LHV 1,14 miljardi euroga.