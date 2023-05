Artikkel

Panin 61 000 aktsionäri dividendi pausile

Kuigi tuuline ilm tõi minule ja teistele Enefit Greeni aktsionäridele parajasti raha sisse, siis üks masin oli vaid Investeerimisklubi kasutada ning tuult korjas ainult turbiini all olnud telk. Foto: Simo Sepp

Eile avanes mul ja teistel Investeerimisklubi liikmetel võimalus teha tööd jalgadega, vaadata üle üks oma tulusamaid investeeringuid Enefit Greeni näol ja seda niivõrd lähedalt, et suutsime koos teiste investoritega panna hetkeks seisma isegi osa aktsionäride taskusse tiksuvast dividendist.

Eksklusiivselt meie jaoks oli seisma pandud ka üks tuulik, et saaksime üle kaeda selle sisemuse ning käega katsuda, kuidas see dividend meie taskutesse siis ikkagi tiksub. Enefit Greeni jaoks tähendas see kindlat alternatiivkulu. Meile tuulikut tutvustanud eksperdi sõnul suudab üks tuulik 10 minuti jooksul toota ühe korteri kuise tarbimise jagu elektrit.