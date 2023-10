Terroristid pumpavad nafta hinda – tuleb eemale hoida

Minu portfellis on ka Equinor viimaste nädalate sündmuste mõjul kõvasti kallinenud. Foto: Reuters/Scanpix

Igasugused terroristid ja sahkerdajaid panevad nafta ja gaasi hinna ootamatute sündmustega hüppama ja tavalisel investoril pole lootustki sellistel turgudel midagi teenida.

Terve tänavuse aasta on naftat tootvate riikide ühendus OPEC üritanud Saudi Araabia tüürimisel nafta hinda ülespoole trügida. Mullu suvel maksis Brenti toornafta barrel üle 120 dollari ja see hinnatase meeldis saudidele sedavõrd, et selle saavutamine on sihiks võetud ka tänavu.